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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة: البابا مينا الثاني صنع الميرون للمرة الخامسة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:08 م
بولس حليم
بولس حليم
جرجس صفوت
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قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن زيت الميرون صنع للمرة الخامسة في مصر بعد البابا أثناسيوس الرسولي والبابا ثاؤفيلوس والبابا مقار الأول والبابا ثيؤفانيوس على يد البابا مينا الثاني.

وأضاف القس بولس حليم، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن البابا مقار هو البابا رقم 61 في تعداد بطاركة مصر، وجاءت المرة الرابعة تلك عام 970، حيث صُنع زيت الميرون بدير القديس العظيم مكاريوس الكبير بوادي النطرون للمرة الثالثة.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أكدت على لسان متحدثها الرسمي القس بولس حليم، على موعد إتمام طقس الميرون المُقدس.

وقال "حليم" إنه يجرى طقس صنع زيت الميرون المقدس يومي 10 و11 مارس المقبل، مضيفًا: وهذه هي المرة الأربعون التي يصنع فيها "الميرون" في تاريخ الكنيسة، والمرة الثالثة في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث كانت المرة الأولى في عهد قداسته عام 2014 والثانية عام 2017".

وكانت الكنيسة قد أعلنت للمرة الأولى عن نيتها لإتمام طقس الميرون، عقب انتهاء أحدث جلسات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مع سكرتارية مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المعروف باسم المجمع المقدس.

وشارك في اللقاء المشار إليه الأنبا دانيال سكرتير المجمع وأسقف المعادي، والأنبا يوليوس أسقف عام كنائس مصر القديمة والنائب الباباوي لكنائس الخليج، والأنبا غبريال أسقف بني سويف.

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