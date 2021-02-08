ماليزيا تسجل 3100 إصابة جديدة و24 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 3100 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 245 ألفًا و552 إصابة.وأوضحت الوزارة- وفقًا لصحيفة «مالاي ميل» الماليزية اليوم الاثنين- أنه تم تسجيل 24 وفاة جديدة، ما يعد أعلى معدل للوفيات يتم تسجيله حتى الآن، لتصل حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس إلى 896 وفاة، فضلًا عن تماثل 2340 شخصًا للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين 192 ألفًا و679 متعافيًا.