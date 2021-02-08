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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الاتحاد العربي للنقل البري» تواصل تعقيم الأتوبيسات لمواجهة كورونا (صور)

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:07 م
الاتحاد العربي للنقل
الاتحاد العربي للنقل البري
علا غزال
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أعلنت وزارة النقل اليوم عن قيام شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة سوبرجيت إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، تواصل أعمال تطهير وتعقيم كافة الأتوبيسات والتطهير المستمر لشبابيك التذاكر واماكن انتظار الركاب ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها وزارة النقل لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت وزارة النقل، إلى أن الشركة تقوم بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتناشد الركاب الالتزام بكافة معاير السلام والأمان.

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