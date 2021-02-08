تقلبات الطقس الحادة تشل حركة النقل والطيران بشمال ووسط أوروبا

تسبب الهطول الكثيف للثلوج والانخفاض الحاد في درجات الحرارة في شل حركة النقل والطيران ووقوع عدد من الحوادث بشمال ووسط أوروبا.وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، اليوم الإثنين، أن تقلبات الطقس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية تسببت في وقوع المئات من حوادث الطرق في شمال ووسط ألمانيا أسفرت عن إصابة 28 شخصا، كما حثت السلطات المواطنين على البقاء في المنازل.وفي هولندا، اضطرت السلطات لإلغاء الاجتماع الحكومي الأسبوعي لمناقشة تطورات أزمة فيروس "كورونا" المستجد، كما تأثرت بشدة حركة القطارات والطيران وأصدرت السلطات تحذيرا "باللون الأحمر" بجميع أنحاء البلاد للمرة الأولى منذ تسع سنوات؛ بسبب تقلبات الطقس.وأفادت الشبكة الأوروبية بأن أنحاء واسعة من شرق المملكة المتحدة غطتها الثلوج الكثيفة بسبب العاصفة الثلجية القادمة من روسيا وشرق أوروبا، فيما أغلق عدد كبير من الطرق السريعة.وفي السياق ذاته، أجلت السلطات الفرنسية المئات من السكان في المناطق القريبة من الأنهار وأصدرت تحذيرا من تقلبات الطقس.