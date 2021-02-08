مقتل 19 شخصًا في هجومين منفصلين لقطّاع طرق شمال غرب نيجيريا

أعلنت سلطات ولاية كادونا، بشمال غرب نيجيريا، عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا في هجومين على قريتين في ولاية "كادونا" شنتهما عصابات مسلحة (قُطّاع طرق) بقرية "كوتيمشي" في "بيرنين جواري" وقرية "كوجيني كاجورو".وقال "صموئيل أروان"، مفوض الشئون الداخلية بولاية كادونا، في بيان- نقل راديو "إفريقيا 1" اليوم الإثنين مقتطفات منه- إن عدة قرويين آخرين أصيبوا برصاص هذه الجماعات في الهجومين دون تحديد عددهم.وأضاف أن قطّاع الطرق وصلوا على متن دراجات نارية إلى قرية "كوتيمشي"، حيث نهبوا عدة متاجر وقتلوا 14 شخصا وجرحوا عددا آخر.يذكر أنه منذ ما يقرب من عشر سنوات تشهد منطقة شمال غرب ووسط نيجيريا أعمال عنف من قبل الجماعات المسلحة التي يطلق عليها "قطّاع الطرق"، مما زاد من عمليات الخطف من أجل الحصول على فدى وسرقة الماشية.