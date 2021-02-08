الصين: نرفض أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات

أكد السفير الصيني في العراق تشانغ تاو، رفض بلاده لاستخدام العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، مؤكدًا دعم الصين لشعب وحكومة العراق في مجال مكافحة الإرهاب والانتخابات المبكرة.وقال السفير - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الاثنين -: "إن بلاده زودت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بواحد وعشرين منظومة اتصال عن بعد لتسهيل عملية عقد الاجتماعات، إضافة إلى منحها مجموعة من التقنيات المتطورة الأخرى في هذا المجال".