مصدر بـ«علمية كورونا»: انحسار الموجة الثانية من «كورونا» نهاية الشهر الجاري

أكد مصدر باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن الموجة الثانية من انتشار الفيروس تنحسر كل يوم عن اليوم السابق له، في ظل تراجع أعداد الإصابات والوفيات.وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه من المتوقع أن تنحسر الموجة تمامًا نهاية شهر فبراير المقبل، ومع انتهاء فصل الشتاء، مشيرًا إلى أن نسبة توافد المصابين على المستشفيات وشغل أسرة وحدات الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي انخفض بنسبة بلغت أكثر من 60% منذ بداية الموجة الثانية شهر ديسمبر الماضي، نتيجة المتابعة المستمرة للحالات البسيطة إكلينيكيًا وتطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة.وأشار إلى أن هناك توافر في مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والأكسجين الطبي، لافتًا إلى أن الوزارة بدأت في تطعيم الفرق الطبية للوقاية من فيروس كورونا، وأن ما يهم حاليًا، هو توفير كميات كبيرة من اللقاح المضاد تكفي كافة المواطنين.