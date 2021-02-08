مرشحة إفريقيا تعرب عن امتنانها لدعم إدارة بايدن لها لرئاسة «التجارة العالمية»

أعربت وزير المالية النيجيرية السابقة والمرشحة الأفريقية لتولي أكبر منصب تجاري دولي في العالم، نجوزي أوكونجو-إيويلا، عن امتنانها لدعم الولايات المتحدة الأمربكية لها كأول امرأة وأول شخصية أفريقية تتولى رئاسة منظمة التجارة العالمة، لتنتهي بذلك أطول جولات الترشح والمنافسة على رئاسة المنظمة، بل أكثرها إثارة للجدل والانقسام، بين عوالم الشمال والجنوب في منظومة التجارة الدولية منذ نشوء المنظمة قبل ربع قرن.كانت إدارة بايدن أعلنت الجمعة دعمها وتأييدها لترشيح مرشحة أفريقيا الجدة النيجيرية أوكونجو لتولي رئاسة منظمة التجارة العالمية WTO، لتعلن بذلك نهاية مرحلة "حتى إشعار آخر"، التي عبر عنها السفير ديفيد والكر، مندوب نيوزيلندا ورئيس مجلس المنظمة في التاسع من نوفمبر الماضي ليصف حالة الترقب والجمود التي أصابت عملية الترشح ترقبًا لما ستسفر عنه الانتخابات الأميركية، خصوصًا أن إدارة ترامب السابقة عارضت بشدة تولي مرشحة أفريقيا لرئاسة المنظمة، وألقت بثقلها وراء مرشحة كوريا الجنوبية وزيرة التجارة، يو ميونج- هي.من جانبها بادرت مرشحة كوريا ميونج- هي بالإعلان يوم الجمعة الماضي عن تخليها عن استكمال ترشحها ومنافستها، وهو الإجراء الذي يصنع تاريخًا جديدًا للمنظمة بتولي أول أفريقية وأول امرأة لعرش التجارة العالمية.وقالت صحيفة "ديلي تراست" النيجيرية إن النيجيرية أوكونجو قدمت أمس الأحد في تغريدة على موقع تويتر، آيات الشكر والامتنان للولايات المتحدة "التي عبرت عن دعمها أمس الأول للمرشحة الأفريقية"، وأثنت على منافستها الكورية وهنأتها بـ"المعركة الصعبة التي خاضتها"، وشكرت الرئيس النيجيري وجميع النيجيريين على "الدعم غير المحدود الذي حازته منهم".كان مكتب الممثل التجاري الأمريكي أكد - في بيان اليوم - أن "الولايات المتحدة تعطي بقرارها الصادر هذا الأسبوع إشارة إلى مرشحة جمهورية كوريا الجنوبية وزيرة التجارة يو ميونج- هي، لسحب ترشحها لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية".واستعرض البيان المعطيات التي دفعت إدارة بايدن إلى دعم أوكونجو إيويلا قائلًا "إدارة (بايدن- هاريس) تعرب عن سعادتها بتقديم دعمها القوي للمرشحة الدكتورة نجوزي أوكونجو- إيويلا كمدير عام جديد لمنظمة التجارة العالمية.. فهي قدمت ثروة من المعرفة في الاقتصاد والدبلوماسية الدولية على مدار عملها لمدة 25 عامًا لدى البنك الدولي وتوليها مرتين لمنصب وزيرة المالية في نيجيريا".وتابع البيان:"كما تحظى باحترام واسع في الأوساط لقيادتها الفعالة وخبراتها الراسخة في إدارة منظمة دولية كبرى ذات عضوية متنوعة".. لافتا إلى أنه "من المهم على وجه الخصوص التنويه بأن امرأتين على درجة عالية من الكفاءة تمكنتا من بلوغ الجولة الأخيرة من الترشح لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية- وهي المرة الأولى التي تصل فيها أي امرأة إلى تلك المرحلة في تاريخ تلك المؤسسة".