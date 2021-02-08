«الزراعة»: تقنيات حديثة لزيادة إنتاج اللحوم والألبان

كشف الدكتور هاني حسن، مدير معهد التناسليات الحيوانية بوزارة الزراعة، أهمية التلقيح الاصطناعي في تحسين الإنتاج الحيواني، موضحا أن هذه التقنية وفرت فرصًا واسعة ومهمة للمربين لانتقاء سوائل منوية من طلائق محسنة لا يستطيعون شراءها بسبب أسعارها المرتفعة، موضحا أن التلقيح الصناعي يساهم في تحسين إنتاجية اللحوم والألبان.وأشار مدير معهد التناسليات الحيوانية، في تصريح له اليوم، إلى أن نجاح التلقيح الاصطناعي، الذي يعتبر من أحدث التقنيات لتحسين الطاقة الوراثية للقطيع والرفع من إنتاجيته، رهين بالتغلب على العوامل المؤثرة عليه، وخاصة البيئة ونظم الإنتاج والعنصر البشري، مشددا على أهمية التحكم في كل هذه العوامل لتكون الظروف مواتية لنجاح وانتشار التلقيح الاصطناعي لدى نسبة هامة من قطيع الأبقار والجاموس للرفع من إنتاجيتها وبالتالي الرفع من دخل المنتج.