مد فترة رفع مستندات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مدة فترة رفع مستندات طلاب المعادلات الراغبين في التقدم بنظام القبول الإلكتروني للأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الخاصة المختلفة للعام الجامعي 20202021، عبر الموقع الإلكتروني «cpnu-admission.edu.eg»، حتى الساعة الثانية عشر ظهر بعد غد الأربعاء.وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، أنه في حالة عدم توفر بعض المستندات المطلوبة عند التقدم يمكن الاستعاضة عن هذا بتقديم إقرار موقع من الطالب وولى أمره باستيفاء المستندات المطلوبة قبل يوم 10 مارس المقبل.جدير بالذكر أنه تم فتح النظام على الموقع المحدد لمدة 3 أيام، اعتبارا من يوم السبت الماضي، 6 فبراير في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وتم مده إلى الفترة المذكورة؛ حيث يتم استقبال صور الشهادات المعادلة لتحديد المجموع الاعتباري وإبلاغه للطلاب.كما يتم تسجيل الرغبات للطلاب أيام الجمعة 12 فبراير، والسبت 13 فبراير، والأحد 14 فبراير، ثم إغلاق النظام في تمام الساعة الثامنة صباحا من يوم الإثنين 15 فبراير.ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة القبول للطلاب في الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء 16 فبراير، وقبول التظلمات في أيام الأربعاء 17 فبراير، والخميس 18 فبراير، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية للطلاب، وإرسال كشوف القبول للجامعات يوم السبت 20 فبراير.