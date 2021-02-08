أهدى لإحداهن أغنية.. كيف استطاع معز مسعود كسب قلوب النجمات؟

صلة القرابة

غزل لبسنت على السوشيل

الاحترام المتبادل لكسب قلب شيري عادل

أغنية إهداء لحلا شيحا

يبدأ الداعية معز مسعود خطوة جديدة فى علاقته مع الفنانة حلا شيحة التى تداولت الصحف أخبار عنها منذ شهور حيث من المقرر عقد قرانهما، اليوم الإثنين بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، على أن يقتصر على الأسرتين والمقربين فقط.هذه ليست الزيجة الأولى للداعية معز بنجمة شهيرة، فقد سبقتها أخريات جميلات وقعن فى حب معز مسعود بعدة طرق نرصد أبرزها فى التقرير التالي.لم يتعب كثيرا الداعية معز مسعود فى زيجته الأولى حيث ارتبطت بفتاة تدعى سارة في 2003، وكانت تجمعهما صلة قرابة قرر الزواج منها، حفل زفاف حضره الأهل وبعض الأصدقاء المقربين، وارتبطا سويًا بعدما كان يدرسان معًا فى الجامعة.أما عن الزيجة الثانية له، فقد استطاع معز مسعود أن يكسب فيها قلب المرشدة السياحية بسنت نور الدين حيث شكلت قصة حبهما حديث التواصل الاجتماعى، فهى نجمة السوشيال ميديا، حيث سبق وغازلها معز مسعود عبر حسابه الشخصي "تويتر": "جميل أن تعيد اكتشاف تاريخ بلدك وجمالها نتيجة جهد يستحق الاحترام، سعيد بفيديوهات بسنت نور الدين"، وبعد شهور فوجئ جمهورهما بزواجهما عام 2017، وهو الزواج الذي لم يدم كثيرًا، 6 أشهر فقط لتنتهى بالانفصال.وفى قصة حب أخرى لمعز مسعود وشيري عادل، تعرف معز مسعود وشيري عادل، خلال عملهما سويا فى تجهيزات مسلسل "السهام المارقة" الذي أنتج عام 2018 والذي حدث خلاله التقارب بينهما، ليس العمل وحده سببًا فى قصة زواجهما التى خلفت الكثير من الجدل وراءها عبر التواصل الاجتماعى، وإنما كانت أيضًا احترام الداعية معز مسعود للنجمة الشهيرة، وهو ما علقت عليه شيري خلال مداخلتها مع الإعلامى وائل الإبراشي، قائلة: "أنا بحترم معز مسعود جدًا وهو كمان بيحترمني، وأتمنى العلاقة تفضل كده طول العمر"، حيث إنه بعد فترة لم تدم أكثر من عام تم الطلاق في يوليو 2019، ولم يعلن الطرفان أى أسباب وراء هذا الانفصال المفاجئ.حديثا خرج الثنائي الجديد معز مسعود وحلا شيحة عن صمتهما اليوم 2 ديسمبر المتضي، حينما أعلنت النجمة حلا شيحة عن علاقتها مع الداعية معز مسعود، عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث أهدى لها أغنية بعنوان "المقاتل"، مع عدد من الكلمات المؤثرة، لتصبح حديث التواصل الاجتماعى، حيث كتب لها معز مسعود، عبر حسابه على إنستجرام: "لقد سجلت أغنيتى التى كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكى يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن"، ومن ثم ردت عليه حلا بإعادة نشر الأغنية، قائلة: "أشعر بكل كلمة فى أغنيتك".