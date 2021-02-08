إيران تسجل 7 آلاف و321 إصابة جديدة و67 حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 7 آلاف و321 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا"، و67 حالة وفاة ناجمة عنه.وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري - في مؤتمر صحفي اليوم - "إنه خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل 7 آلاف و321 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلی مليون و473 ألفا و756 حالة من بينهم 3 آلاف و778 شخصا في وضع حرج".وأضافت سادات لاري - وفقا لما نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية - أن عدد المتعافین من الفیروس وصل إلى ملیون و260 ألفا و45 شخصا حتى الآن، في حين توفي 67 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضیة؛ لیرتفع عدد المتوفین جراء الإصابة بالفیروس إلی 58 ألفا و536 شخصا.