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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الشرقية يوجه بتوفير مكان بديل للموقف العشوائي بميدان المحطة ببلبيس

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:59 م
ممدوح غراب
ممدوح غراب
سارة الوردانى
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قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجولة تفقدية اليوم لمدينة بلبيس لمتابعة أعمال النظافة والتجميل، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية أولا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك رفع الإشغالات لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، والوقوف على نسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية بشوارع المدينة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد منطقة أبو سمران، مؤكدًا عى رئيس المدينة برفع الإشغالات والتشوينات المُقامة بالمخالفة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدخل المدينة، وتحرير محاضر لأصحاب المحلات المخالفة بالمنطقة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتطبيق القانون على المخالفين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة فيإ خطة التجميل والتطوير وخلق محاور مرورية جديدة لخلق السيولة المرورية المطلوبة وتحقيق راحة المواطنين.

اطلع علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس محافظ الشرقية على المخطط المقرر تنفيذه لتطوير وتجميل وتوسعة منطقة كوبري الهويس بمدينة بلبيس، والذي سيبدأ العمل به الأسبوع القادم، وذلك لاستيعاب حركة السيارات والمارة وتخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

واطمأن محافظ الشرقية على نسب تنفيذ أعمال الرصف الجارية باستخدام بلاط الإنترلوك، تنفيذًا لخطة المحافظة لرصف وتجميل الشوارع الجانبية والضيقة والتي لا يزيد عرضها عن 3 أمتار، مشددًا على رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتطوير الجارية بالشوارع وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد للانتهاء منها لتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بتوفير قطعة أرض مناسبة لنقل الموقف العشوائي بميدان المحطة وذلك للقضاء على ظاهرة الزحام والعشوائية التي تعاني منها المنطقة وتسهيل الحركة المرورية بها، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

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