تنفيذ حملة مكافحة سوسة النخيل بدعم 42 ألف جنيه في مطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تنفيذ حملة مكافحة سوسة النخيل، بواحة سيوة، والتي بدأت من 31 يناير الماضي وتستمر لمدة 15 يوم، وتستهدف 32 ألف نخلة مثمرة، بدعم 84 ألف جنيه، من صندوق المحافظة.جاء ذلك لتخفيف الأعباء عن صغار المزارعين، والحد من انتشار سوسة النخيل، والحفاظ على ثروة النخيل وجودة المنتج من البلح السيوى الذي تشتهر به الواحة فى الأسواق المحلية والعالمية.وأكد محافظ مطروح، على استمرار تقديم الدعم لتنمية الثروة الزراعية، بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات المعنية، للحفاظ على المنتجات المميزة للمحافظة، خاصة التمور، نظرا لتميزها بالجودة وتعدد أصنافها وما تحظى به من شهرة واسعة فى الاسواق المحلية والدولية.وأشار إلى حرص محافظة مطروح، الدائم على دعم ثروة النخيل بواحة سيوة ودعم المزارعين، باعتبار زراعات النخيل أهم مصدر اقتصادي لأهالي واحة سيوة.وأوضح المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح أن الحملة تستهدف رش مبيدات وقائية، لنحو 32 ألف نخلة بمساحة مستهدفة 1000 فدان يستفيد منها حوالي 250 مزارع بالواحة، وتتضمن الحملة، جهود الرش ومبيدات مكافحة الإصابات والمعالجة.وأضاف أن تنظم مديرية الزراعة بمطروح، برامج توعية إرشادية لمزارعي النخيل، ومساعدتهم فى عمليات المكافحة، وزيادة الوعي بخطورة آفة سوس النخيل، وطرق المقاومة والقضاء عليها للحفاظ على ثروة النخيل بسيوة.