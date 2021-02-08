محافظ الشرقية يشهد اصطفاف سيارات الإسعاف الجديدة

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اصطفاف 10 سيارات إسعاف عناية مركزة جديدة لدعم مرفق إسعاف الشرقية ولتدعيم المنظومة الصحية وتطوير خدمة الإسعاف بالمحافظة وذلك في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والدكتور إيهاب عبد المنعم مدير عام إقليم القناة لهيئة الإسعاف والدكتور أدهم الشيمي مدير مرفق إسعاف الشرقية والدكتور جمال سلامة مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقيةأكد المحافظ على ضرورة التعاون المثمر بين مديرية الصحة ومرفق الإسعاف والمحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة مشيدا بدور القطاع الصحي ومرفق الإسعاف في التصدي لجائحة كورونا وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة الطبية للمصابين لحين تماثلهم للشفاءومن جانبه أكد الدكتور أدهم الشيمي مدير مرفق إسعاف الشرقية أنه تم تزويد مرفق إسعاف الشرقية بـ 8 سيارات إسعاف عناية مركزة بتجهيزات طبية داخلية تضم ( الترولي بمشتملاته – الكرسي النقال – جباير شفط – جهاز ضغط – مونيتور – جهاز تنفس صناعي – جهاز صدمات كهربية – جهاز شفاط لحالات الحوادث – جهاز قياس السكر – شنطة اسعافات أولية ) بالإضافة إلى سيارتين دفع رباعي بتجهيزات ميكانيكية لمواكبة الحركة على الطرق الصحراوية والمناطق غير الممهدة، ليبلغ إجمالي عدد سيارات مرفق إسعاف الشرقية 162 سيارة، لافتًا إلى جاهزية مرفق إسعاف الشرقية واستعداده الدائم لتقديم كافة الخدمات الطبية للمصابين والمرضى بنطاق المحافظة.