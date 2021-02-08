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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير التموين ومحافظ المنيا يفتتحان أعمال تأهيل مطحن بوهلر وصومعة نفرتيتي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:56 م
وزير التموين ومحافظ
وزير التموين ومحافظ المنيا
المنيا ـ على حسين
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افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظة المنيا اليوم الاثنين أعمال إعادة تأهيل مجمع مطاحن المنيا، حيث يضم تطوير مطحن بوهلر بشركة مطاحن مصر الوسطي بمدينة المنيا التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث يعمل المطحن بنظام السلندرات، بسعة 350 طن، بعد أن كانت 250 طن.

كما افتتح الوزير والمحافظ تأهيل صومعة نفرتيتي، بشركة مطاحن مصر الوسطي، وذلك ضمن جولة الوزير بمحافظة المنيا.

وتفقد الوزير خلال جولته، الشركة المصرية لتجارة الجملة والتى تضم هايبر لتوزيع السلع الغذائية والتموينية على المواطنين، حيث اطمئن على موقف المخزون الاستراتيجي، كما تفقد مركز جملة المنيا 2 والذي يضم السلع التموينية لعدد من مكاتب التموين، واستمع الوزير خلال الجولة لعدد من مشاكل وطلبات المواطنين، موجها بفحصها والعمل على حلها

جاء ذلك بحضور دكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والمهندس محمد الجبالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مطاحن مصر الوسطي وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة وقيادات وزارة التموين

وأكد محافظ المنيا أن جولة وزير التموين بالمحافظة ستتضمن افتتاح 3 مراكز خدمة مطورة بمراكز سمالوط وبني مزار ومطاي، ضمن 16 مركز خدمة مطور على مستوى المحافظة، وذلك ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متميزة وفقا للتكنولوجيا الحديثة وذلك للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمات لهم.

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