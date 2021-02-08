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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صاحب كشك يطلق النيران على عامل مقهى بالقليوبية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:56 م
اطلاق النار
اطلاق النار
كتب صلاح حسنى
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أطلق صاحب كشك سجائر، الرصاص على عامل بمقهى بالقناطر الخيرية، في مشاجرة بينهما بالاشتراك مع سائق توك توك، بسبب خلافات مالية، تم نقل المصاب في حالة خطرة إلى مستشفى القناطر الخيرية لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر الخيرية بوصول " ا. ج.ع " 35 سنة عامل بمقهى، ومقيم شلقان دائرة المركز لمستشفى القناطر مصاب بطلق ناري بسمانة القدم اليمنى فتحتي دخول وخروج.

انتقلت العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية وبسؤال المصاب اتهم "ج م " 35 سنة صاحب كشك سجائر ومقيم شلقان التابعة لمركز القناطر الخيرية و"ا م ه " 37 سنة سائق توك توك بالتعدى عليه بالضرب على إثر حدوث مشادة كلامية بسبب خلافات مالية بينهم قام على إثرها الأول بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري كان بحوزته محدثًا إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اقرا بارتكابهما الواقعة، وتم بإرشاد الأول ضبط السلاح الناري المستخدم فيها وهو عبارة عن فرد روسي محلى الصنع.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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