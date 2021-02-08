«الأرثوذكسية» تطلق أحداث حلقات «الكنيسة في أسبوع» (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، اليوم الاثنين، الحلقة الأحدث من حملة "الكنيسة في أسبوع".و جاءت الحلقة الأحدث، التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أهم أخبار النشرة الإخبارية للمركز الإعلامي القبطي.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.