رئيس حي شبرا يحرر عددا من المخالفات داخل موقف أحمد حلمي

قام محمد عبد الوهاب محمد رئيس حى شبرا بالمرور على موقف سرفيس أحمد حلمي بشبرا تنفيذا لقرار الضبطية القضائية بشأن عدم ارتداء الكمامات داخل عربات السرفيس وعربات الأجرة وأوتوبيسات هيئة النقل وغلق المحلات المخالفة لمواعيد الغلق القانونية ومراجعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.، وتم تحرير عدد من المخالفات.وقام رئيس حى شبرا بالمرور بنطاق الحى لمتابعة سير العمل وتفقد أعمال إصلاح واحلال وتجديد خط صرف صحي بشارع احمد بدوي بحى شبرا وأكد رئيس الحي على سرعة الانتهاء من الإصلاح وجارى المتابعة.كما قام محمد عبد الوهاب محمد رئيس حى شبرا متابعة أعمال مشروع مد كابلات الكهرباء بشارع أحمد بدوي بشبرا.