«الإحصاء»: 6.7 مليار دولار صادرات مصر لأكبر 5 أسواق عالمية

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لأكبر 5 أسواق عالمية بلغت 6.7 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام2020، وتمثلت أهم صادراتها في وقود ومشتقاته بقيمة 1.1 مليار دولار، ملابس جاهزة 722 مليون دولار، أسمدة 223.8 مليون دولار.وجاءت الإمارات فى مقدمة الدول الأكثر استيراد من مصر بقيمة 2.6 مليار دولار، السعودية 1.485 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2020، تركيا 1.470مليار دولار، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.3 مليار دولار، إيطاليا 1.2 مليار دولار، الهند 1.1 مليار دولار.كما أظهر تقرير الإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2020 لتسجل 4.6 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 21%.وجاءت الإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى استيرادًا من مصر خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2020 بقيمة صادرات 2،6 مليار دولار، تليها السعودية 1.4 مليار دولار، ثم الكويت 229.3 مليون دولار، ثم عمان 151.6 مليون دولار، ثم البحرين 116.9 مليون دولار، واخيرًا قطر 395 ألف دولار.وأشار الإحصاء إلى انخفاض قيمة الواردات المصرية من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2020 لتسجل 6.9 مليار دولار مقابل 8.7مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 21.2%.واحتلت السعودية المرتبة الأولى بقائمة دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة لمصر خلال الـ11 أشهر الأولى من 2020 بقيمة واردات 3.3 مليار دولار، تليها الكويت 1،6 مليار دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة 1،3 مليار دولار، ثم عمان 332.6 مليون دولار، ثم البحرين 237.2 مليون دولار، واخيرًا قطر 22.7 مليون دولار.وسجلت قيمة استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بمصر 3،4 مليار دولار خلال العام المالي 2019 2020 مقابل 2،8 مليار دولار خلال العام المالي 2018 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 20.5 %، وجاءت الإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى استثمارًا في مصر خلال العام المالي 2019 2020 بقيمة استثمارات 1،6 مليار دولار، تليها قطر 679،4 مليون دولار، ثم السعودية 448،6 مليون دولار، ثم الكويت 347،5 مليون دولار، ثم البحرين 324 مليون دولار، وأخيرًا عمان 10،7 مليون دولار.