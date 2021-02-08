رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الزراعة ومحافظ الفيوم يتفقدان مشروع تبطين المساقي بقرية بيهمو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:53 م
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
طباعة
قام السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عقب تفقدهما للمشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية بمنطقة كوم أوشيم، بتفقد مشروع تبطين المساقي وأحد الحقول الزراعية بقرية بيهمو التابعة لمركز سنورس، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور ممدوح السباعي مدير قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن زيارة وزير الزراعة لمحافظة الفيوم تشمل عددًا من مشروعات الإنتاج والتصنيع الزراعي، للوقوف على سير العمل بهذه المشروعات وخطط تطوير الأداء وزيادة الإنتاجية.

وأضاف، أن وزير الزراعة، ومحافظ الفيوم، عقب تفقدهما معصرة زيت الزيتون، ومزرعة إنتاج الشتلات، والمشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية بمنطقة كوم أوشيم، وخلال توجههما لزيارة مشروع الميكنة الزراعية بمركز اطسا، غيرا خط سير الزيارة وقاما بتفقد مشروع لتبطين المساقي وأحد الحقول الزراعية بقرية بيهمو التابعة لمركز سنورس.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن وزير الزراعة ومحافظ الفيوم استمعا لشرحٍ من وكيل وزارة الزراعة، ومدير إدارة ري سنورس، حول ما تم تنفيذه من أعمال بمشروع تبطين المساقي بقرية بيهمو، حيث بدأ العمل بالترعة الرئيسية بطول 3500 متر، ثم تم تطوير 3 مساقي بطول 23 كم.

وأشار "التوني" أن وزير الزراعة ناقش بعض المنتفعين حول ضرورة الاستفادة من تطبيق نظم الري الحديث، مؤكدًا أن مشروعات تأهيل وتبطين الترع والمجاري المائية تهدف إلى الحفاظ على مياه الري وتقليل الهادر منها، لضمان وصولها إلى الأراضي الزراعية الواقعة بالنهايات، والحفاظ على الرقعة الزراعية من التبوير.

كما أكد الوزير خلال حديثة مع المزارعين على أهمية تطبيق نظم الري الحديث، لدورها في ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد منها، فضلًا عن زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية، لافتًا إلى اهتمام الدولة بالفلاح، وتزويده بمعدات الميكنة الحديثة لتقليل الفاقد فى التقاوي والحصاد، فضلًا عن تحسين السلالات الزراعية والتسهيلات الكبيرة التى تقدمها الدولة للمزارعين لتشجيعهم على تطبيق نظم الري الحديث بتمويل منخفض التكاليف.

وشدد "القصير" على أهمية المشاركة المجتمعية من المزارعين في الحفاظ على المشروع والتطهير المستمر للمجاري المائية ومنع إلقاء القمامة والمخلفات فيها، لتحقيق الهدف منها في زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل الفاقد من مياه الري.

موضوعات متعلقة

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

وزير الاتصالات: كل عقار في مصر سيكون بـ«رقم قومي» مثل بطاقة المواطن

تابع.. تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات 2021 لمشاهدة الأهلي

اعترافات «سفاح الجيزة»: قتلت صديقي وقلت لسائق سيارة أجرة «دي رخامة»

الصور

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

image description

اصطفاف 160 معدة لتطوير 28 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يشارك في جلسة مناقشة تطوير البنية التحتية

image description

«تموين أسيوط»: ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

الأكثر قراءة

100 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بالأهلي في حالة الفوز على بايرن ميونخ

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

اعترافات «سفاح الجيزة»: قتلت صديقي وقلت لسائق سيارة أجرة «دي رخامة»

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

تقلبات الطقس الحادة تشل حركة النقل والطيران بشمال ووسط أوروبا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

«الغرفة 212» فيلم بالمركز الثقافى الفرنسى الأربعاء

أبرز 4 كتب مرشحة للقراءة من الجامعة الأمريكية

«ثماني يهوديات» كتاب عن الجامعة الأمريكية يوثق حياة يهود مصر

التنسيق الحضاري يعقد محاضرة «مجاورة الـ15 دقيقة» عبر زووم