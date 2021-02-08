تونس تهنئ الجزائر بالذكرى 63 لأحداث «ساقية سيدي يوسف»

هنأ الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال رسالة اليوم الاثنين، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لأحداث ساقية سيدي يوسف.وأعرب سعيد عن أصدق عبارات التهاني وأخلص التمنيات بموفور الصحة، راجيا للشعب الجزائري الشقيق مزيدا من التقدم.واستعرض رئيس الجمهورية التونسية، التضحيات الجسام والملاحم النضالية للشهداء الأبرار الذين وهبوا أرواحهم الطاهرة فداء لتونس والجزائر واستبسلوا دفاعا عن قيم الحرية والكرامة.وأكد سعيد على أن هذه الذكرى العزيزة ستظل مناسبة متجددة للتذكير بما يجمع البلدين من روابط الأخوة الصادقة، وصفحة مشرقة في التاريخ النضالي المشترك التونسي الجزائري، مشيرا إلى استلهام قيم التضحية والتضامن والتآزر والتكامل وفاء للشهداء وحرصا على بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.كما جدد رئيس تونس لنظيره الجزائري، العزم الدائم على مواصلة تعزيز التشاور والتنسيق المستمر القائمة بينهما، مبينا أن تونس والجزائر شعب واحد ربطتهما عبر التاريخ أواصر عميقة في كافة المجالات وتحدوهما الآمال لفتح آفاق جديدة تكون في مستوى تطلعات التونسيين والجزائريين على السواء.