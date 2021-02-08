تجديد حبس طبيب متهم بهتك عرض فتاة قاصر بالقطامية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم الاثنين، حبس طبيب متهم بهتك عرض فتاة قاصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات التي جرت بمعرفة النيابة، أن البداية كانت بتلقي شرطة النجدة بنطاق منطقة القاهرة الجديدة، بلاغا من فتاة تفيد اختفاء صديقتها عقب تركها داخل شقة مع طبيب بنطاق قسم شرطة القطامية، وعقب فحص البلاغ والانتقال، تم ضبط المتهم والفتاة في وضع مخل بالآداب، عقب مداهمة الشقة، وتم القبض عليهما.كما دلت التحقيقات أن الفتاة والمبلغة استقلت مع طبيب وزميله سيارتهما، وتوجهوا إلى شقة بمنطقة القطامية، وأقاموا حفلة جنس جماعي داخل الشقة، إلا أن المبلغة طلبت مغادرة الشقة، ونزل معها شاب بينما ظل الطبيب مع الفتاة الأخرى، وعقب وصول الفتاة إلى منزلها اتصلت بصديقتها ولم ترد على الهاتف، فشعرت بالخوف عليها مما دفعها للاتصال بشرطة النجدة.