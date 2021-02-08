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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن» تحدد خط ساخن لتسجيل الرائدات الريفيات

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:51 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن نجاح الوزارة في بناء قدرات 2500 من الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة والعاملين في الوزارة على أساليب التوعية ببرامج الوزارة، ومنها 2 كفاية للحد من الزيادة السكنية وبرنامج وعي وغيرها.

وأضافت الوزارة، فى بيان اليوم الإثنين، أنه فى إطار تدقيق قواعد بيانات الرائدات الريفيات وسرعة التواصل معهن تم استحداث رقم مجاني لتسجيل الرائدات، وذلك عن طريق إرسال رسالة إلى الرقم 1442 من تليفون الرائدة، كما تم الموافقة على زيادة مكافأت بدل الملبس للرائدات الريفيات من 350 جنيه الى 900 جنيه شهريًا.

وأشارت إلى أنه تم أيضا عقد دورات تدريبية لعدد 105 رائدة إجتماعية ومشرفى إدارات ومكلفى خدمة عامة بمحافظات ( القاهرة – القليوبية – الجيزة - أسيوط – المنيا – اسكندرية - الشرقية ) فى مجال التربية الأسرية الايجابية بالتعاون مع برنامج وعى ومنظمة اليونيسيف، وذلك بهدف رفع الوعي لديهم لعقد مجموعة من الدورات التدريبية لاسر تكافل لتوعيتهم باهمية التربية الأسرية الإيجابية.

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