محافظ الشرقية يستقبل بطلة مصر لرفع الأثقال فئة ذوي الهمم ويمنحها تروسيكل

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اللاعبة رشا فتح الله عيسى بطلة مصر لرفع الأثقال (متحدي الإعاقة)، لمنحها تروسيكل لمساعدتها في الحركة والتنقل وتقديرًا لتفوقها الرياضي رغم إعاقتها والتي لم تمنعها من حصد بطولات الجمهورية فى رفع الأثقال، وذلك في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد وزينب عبدالحميد مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعي.أشاد المحافظ بهذا النموذج المشرف، والذي يُصر على مواصلة النجاح وحصد الميداليات الذهبية ورفع إسم المحافظة عاليًا، مؤكدًا أن المحافظة تسعى جاهدة لتلبية كافة احتياجات ذوى القدرات الخاصة والهمم ودمجهم في المجتمع في جميع المجالات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بهم وتلبية كافة احتياجاتهم.قدمت اللاعبة رشا فتح الله الشكر لمحافظ الشرقية لاستقباله لها اليوم بالديوان العام وتلبية كافة احتياجاتها ومنحها تروسيكل تستخدمه في الحركة والتنقل وتشجيعه لها على مواصلة تفوقها الرياضي وحصد البطولات المحلية والعالمية.