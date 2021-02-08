غدا.. فرقة قصر الغوري بالسحيمي

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي ـ بشارع المعز ـ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل فرقة "قصر الغوري للموسيقى العربية" التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك في السابعة مساء غدا الثلاثاء الموافق 9 فبراير.وتقدم الفرقة عددا من الأغاني الفلكلورية والمعاصرة، لكبار الملحنين والمطربين، والتي تعيش في وجدان الشعب المصري.جدير بالإشارة أن بيت السحيمي "بيت الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي" هو بيت عربي من أبرز معالم العمارة الشرقية لمدينة القاهرة القديمة "يقع في حارة الدرب الأصفر المتفرعة من شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية.وقد عرف باسم بيت السحيمي نسبة إلى آخر من سكنة، وهو الشيخ محمد أمين السحيمي شيخ رواق الأتراك بالجامع الأزهر.