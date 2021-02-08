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رئيس التحرير التنفيذي
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القصة الكاملة لضبط تشكيل عصابي أحرق سيارة تابعة لـ«الكهرباء»

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:49 م
تشكيل عصابي
تشكيل عصابي
مصطفى دياب
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كشفت التحقيقات مع تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين، عن تفاصيل جديدة في واقعة إشعال النيران بسيارة حكومية خاصة بشركة كهرباء القناة بمحافظة الإسماعيلية.

أكدت التحقيقات التي جرت بنيابة مركز الإسماعيلية، أن المتهم الأول يعمل في شركة الكهرباء بالإسماعيلية وأنه على خلاف مستمر مع مديره فقرر الانتقام منه.

واتفق المتهم الأول ويدعي فتحي.ش.م، 55 عامًا، مقيم بمنطقة أرض الجمعيات بدائرة قسم ثالث، موظف بشركة الكهرباء مع شقيق زوجته ويدعي محمد.ص.ع، 37 عامًا، مقيم بأبوصوير سبق اتهامه والحكم عليه في عدة قضايا.

واستعان المتهم الثاني باثنين آخرين من أصدقائه لإشعال النيران في سيارة المدر أسفل منزله بمنطقة التعاون بدائرة مركز الإسماعيلية، وكشفت مصادر أن السيارة التي تم إشعال النيران بها مملوكة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء وهي ضمن مخصصات مدير الشركة للتحرك بها خلال فترة عمله.

من جهته أمر المستشار ياسر زيتون المحامي العام لنيابات الإسماعيلية بحبس 4 أشخاص أربعة أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بإشعال النيران في سيارة حكومية.

تمكنت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد هشام من القبض على تشكيل عصابي ارتكب واقعة إحراق "سيارة حكومية" تابعة لشركة الكهرباء بالإسماعيلية.

وكان اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بإشعال مجهولون النار في سيارة "نيسان" بمنطقة التعاون، وأمر على الفور بتشكيل فريق بحث بإشراف العميد خالد حبيب رئيس مباحث المديرية لكشف لغز الواقعة.

وبتشكيل فريق بحث كشفت التحريات عن هوية أحد المشاركين في ارتكاب الواقعة ممن لهم معلومات جنائية وسبق اتهامه في بعض القضايا ويدعى محمد.ص.ع 37 سنة مقيم أبوصوير سبق اتهامه والحكم عليه في عدة قضايا ما بين قتل عمد وضرب وسرقة وتم القبض عليه.

وتمكنت حملة مكبرة بمشاركة النقباء سيد نصر الله ومصطفى العدوي وملهم البلتاجي وعمر الطحاوي وكمال صلاح ومحمود عبد الجواد من ضبط المتهمين بارتكاب الواقعة.

وألقت الشرطة القبض على فتحي.ش.م 55 سنة مقيم بمنطقة أرض الجمعيات بدائرة قسم ثالث ومحمد.م.ع 18 سنة مقيم بدائرة قسم ثالث وعبد الرحمن.ع.س 18 سنة مقيم بدائرة قسم أول.

وكشفت المصادر عن وجود خلاف بين المجني عليه وأحد الأشخاص من المتهمين الأربعة دفعه لمحاولة الانتقام منه بإشعال النيران في سيارته فقرر بالاشتراك مع آخرين إحراق السيارة.

وبحسب المصادر فإن المتهمين احضروا مواد قابلة للاشتعال وقاموا بإشعال النيران في السيارة مستغلين هدوء المنطقة في ساعة متأخرة من الليل وفرو هاربين لمنطقة جبلية قريبة من منطقة التعاون.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة للمتهمين وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.

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