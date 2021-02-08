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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال إحلال شبكة الصرف الصحي بشارع العاشر

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:48 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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قام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بحضور رئيس حى الزاوية الحمراء بالمرور بنطاق الحى وتفقد أعمال إصلاح وإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بشارع العاشر والشوارع الجانبية بحى الزاوية الحمراء.

وأكد نائب محافظ القاهرة على سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وجارى المتابعة.

وقام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بحضور رئيس حى الزاوية الحمراء بزيارة مبنى حى الزاوية الحمراء وتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد نائب محافظ القاهرة خلال جولته على موظفي الخدمة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وحسن المعاملة.

كما قام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بحضور رئيس حى الزاوية الحمراء بالمرور بنطاق الحى لمتابعة سير العمل واستمع لشكوى المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة داخل الحى وأكد على السيد رئيس الحى بسرعة الانتهاء من حل الشكاوى.

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