مصرع سيدة داخل مسكنها بالشرقية

لقيت سيدة من مركز صان الحجر بمحافظة الشرقية، مصرعها اليوم، داخل منزلها، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجناىية، يفيد بالعثور على "بثينه سالم سالم سليمان "، ٢٧ سنة، جثة هامدة، داخل مسكنها، وأفادت التحريات الأولية كونها انتحرت بالسم.تم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار تحت تصرف النيابة العامة تمهيدا للتشريح.