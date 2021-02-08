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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل نظر طعن المتهمين في «أحداث شغب بلبيس» على حكم حبسهم لـ 12 أبريل

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:47 م
محكمة
محكمة
محمد عيسي
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قررت محكمة النقض، اليوم الإثنين، تأجيل نظر طعن أعضاء من الجماعة الإرهابية، على حكم السجن 3 سنوات، لحيازتهم منشورات تحريضية ضد الدولة وترويجها وعقد لقاءات تنظيمية تحرض على العنف، لجلسة 12 أبريل المقبل.

كانت محكمة جنح إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل، رئيس المحكمة عاقبت، 7 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن 3 سنوات، لحيازتهم منشورات تحريضية ضد الدولة وترويجها وعقد لقاءات تنظيمية تحرض على العنف.

ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، القبض على 7 أشخاص من بينهم صاحب مطعم ومحاسب وعامل ومدرس أزهرى ونجار مسلح ومراقب جودة بإحدى الشركات وعامل، جميعهم مقيمين دائرة مركز بلبيس، لانضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية، وعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة، وتحرر لهم محضر 602 جنح أمن دولة طوارئ بلبيس لسنة 2020.

وقررت نيابة جنوب الشرقية، بإشراف المحامى العام، لنيابات جنوب الشرقية، إحالتهم إلى محكمة جنح الإرهاب التى أصدرت حكمها المتقدم بالسجن لمدة 3 سنوات.

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