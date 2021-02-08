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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لبكائها المستمر.. حبس عامل قتل رضيعته بالإسكندرية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:46 م
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قرر المستشار أشرف المغربى، المحامى العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل طفلته الرضيعة عمدا بسبب كثرة بكائها المستمر، وندب الطبيب الشرعى لتشريح جثة الطفلة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها عقب ذلك، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغ من إحدى المستشفيات الخاصة، بوصول طفلة رضيعة تدعى ملك، عام ونصف بصحبة والدها، مدعيا سقوطها من أعلى السرير وبالكشف عليها تبين وفاتها.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى المستشفى، وبالمعاينة والفحص ومناظرة الجثة تبين إصابتها بكدمات قوية بالرأس.

بسؤال والدها محمد.أ، 36 سنة عامل، ومقيم بشارع محمد فريد دائرة قسم شرطة المنتزة أول، قرر فى محضر الشرطة أن الطفلة سقطت من أعلى السرير وأصيبت بحالة إغماء، فأسرع بها إلى المستشفى لإسعافها.

وبسؤال والدة الطفلة، قررت أنها كانت خارج المنزل لشراء بعض احتياجات المنزل، وعند عودتها اكتشفت الواقعة وأضافت أن زوجها يعانى من حالة من الضيق، منذ أن رزقها الله بطفليها التوأم كما أنه كان يعانى من بكاء الطفلة المتوفاة.

وبإعادة سؤال والدها المتهم اعترف بأنه قتل الطفلة بسبب كثرة بكائها وذلك أثناء عدم تواجد زوجته بالمنزل، مضيفا أنه قام بارتكاب الواقعة بعد أن حاول قتل الطفلة أكثر من مرة لكثرة بكائها وأنه يوم الحادث خرجت والدة الطفلتين الى السوق، وأثناء ذلك بكت الطفلة وعلى صراخها فأمسك بها وقام بضربها بكل قوة على الأرض مرتين على إثرها لفظت أنفاسها الأخيرة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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