كيف تتعامل حال تعرضك لأوكازيون وهمي؟

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء الأوكازيون الشتوي، منذ أمس الأحد.وبدأت الوزارة في شن حملات على المحلات، للتأكد من اتباع الضوابط التي يستلزم تطبيقها في الأوكازيون.ونصحت حماية المستهلك المواطنون بالإبلاغ عن المحلات التي تقوم بعمل أوكازيون وهمي.وقال حماية المستهلك، إن الرقابة على الأسواق خلال الأوكازيون، ستكون من خلال شرطة التموين ومفتشي التموين ورجال الضبطية القضائية بجهاز حماية المستهلك.وأوضح أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الشتوي الماضي، شملت 3682 محلًا، وبلغت نسبة المخالفات 20٪ من المحال المشاركة، وشملت سعر وهمي وعدم الإعلان عن السعر الحقيقي قبل التخفيض.وطالب حماية المستهلك بالإبلاغ عن المخالفات التي تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية خلال موسم التصفيات الشتوية 2021.وكانت قد بدأت وزارة التموين والتجارية الداخلية العمل بفترة الأوكازيون الشتوى اعتبارا من أمس الأحد ولمدة شهر، وسيكون لكل محل أسبوعين، وعلى من يريد المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية ومن المتوقع أن تصل نسبة التخفيضات لبعض المنتجات إلى ما يقرب من 50%، وأن ذلك سيكون وفقا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوى، كما سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة والتنسيق مع المديريات بالمحافظات المختلفة والأجهزة الرقابية بالوزارة.