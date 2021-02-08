اليوم.. بداية شهر أمشير سادس الشهور القبطية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، ببداية شهر أمشير القبطي، سادس الشهور القبطية.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه تم تسمية شهر أمشير بذلك الاسم؛ لشدة الزوابع والأهوية لكثرها وشدتها في هذا الشهر فيقال شيطان الزوابع، وكان المصريون القدماء يدعوه "شهر النار أو الحرارة الكبيرة"؛ لأنه مخصص لنزول الشمس الكبيرة.وأضاف:"أن أبرز الأمثلة المرتبطة بالشهر:"أمشير أبو الزعابير"، و"أمشير أبو الطبل الكبير"، و"أمشير أبو الزعابير الكثير"، و"أمشير يقول للزرع سير بلا تعسير"، و"أمشير..الصغير يحصل الكبير"، و"إن هل امشير أعجن من البئر أي تبدأ المياه الجوفية في الدفْ"، و"أمشير يقول لبرمهات 10 منى خد و10 منك هات نطير العجوز بين السافكات"، وأخيرًا "الإسم لطوبة والفعل لأمشير".