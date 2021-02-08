المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021





جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2021

وأعلنت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 للعاملين بالدولة، والتي تبدأ من يوم الثلاثاء 23 فبراير، وفقًا لجدول مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021، وذلك لصرف مرتبات المجموعة الأولى لموظفي 11 وزارة وهم وزارة الداخلية والزراعة والإسكان والآثار والبيئة والصناعة والطيران المدني والثقافة والسياحة والبترول والتجارة والأوقاف، و8 مديريات تابعة لهم والمتمثلة في الإسكان والمرافق، الشؤون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين، الطرق والنقل، القوى العاملة، التجارة.



وشملت المجموعة الثانية لصرف مرتبات العاملين بالدولة 2021، والتي تحدد يوم الاربعاء 24 فبراير لصرف راتب كل من: "وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وزارة التخطيط، وزارة التنمية المحلية، وزارة العدل، وزارة الكهرباء، والهيئات التابعة لها وهم النيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا والجهاز المركزي للمحاسبات".



كما حددت وزارة المالية يوم الخميس 25 فبراير الجاري مرتبات المجموعة الثالثة من العاملين بالهيكل الإداري للدولة وهم وزارة التربية والتعليم وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي وزارة الموارد المائية والري وزارة الخارجية وزارة الشباب والرياضة وزارة المالية وموظفي مديريات التربية والتعليم والزراعة والطب البيطري ووزارة الشباب والرياضة ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والأزهر الشريف.





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أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 للعاملين بالدولة.ويبدأ صرف المرتبات يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير، ولمدة 3 أيام، بعد تقسيم الوزارات إلى 3 مجموعات، وتبدأ أول مجموعة، في اليوم المذكور، وتليها الثانية في اليوم التالي، ثم الثالثة، الخميس 25 من الشهر ذاته.وقسمت وزارة المالية موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة إلى 3 مجموعات لتفادي التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي للبنوك، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سابقًا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.