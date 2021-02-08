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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التموين يفتتح تطوير وتأهيل مجمع مطاحن المنيا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:42 م
وزير التموين
وزير التموين
نرمين محمود الدهان
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افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظة المنيا، اليوم الإثنين، أعمال إعادة تأهيل مجمع مطاحن المنيا، حيث يضم تطوير مطحن بوهلر بشركة مطاحن مصر الوسطى بمدينة المنيا التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويعمل المطحن بنظام السلندرات بسعة 350 طن، بعد أن كانت 250 طن.

وتفقد وزير التموينن خلال جولته، الشركة المصرية لتجارة الجملة والتي تضم هايبر لتوزيع السلع الغذائية والتموينية على المواطنين، حيث اطمئن على موقف المخزون الاستراتيجي، كما تفقد مركز جملة المنيا 2 والذي يضم السلع التموينية لعدد من مكاتب التموين، واستمع الوزير خلال الجولة لعدد من مشاكل وطلبات المواطنين، موجها بفحصها والعمل على حلها.

وأكد محافظ المنيا أن جولة وزير التموين بالمحافظة ستضمن افتتاح 3 مراكز خدمة مطورة بمراكز سمالوط وبني مزار ومطاي، ضمن 16 مركز خدمة مطور على مستوى المحافظة، وذلك ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متميزة وفقا للتكنولوجيا الحديثة وذلك للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمات لهم.

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