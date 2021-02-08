وزير التموين يفتتح تطوير وتأهيل مجمع مطاحن المنيا

وزير التموين يفتتح تطوير وتأهيل مجمع مطاحن المنيا
الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:42 م
نرمين محمود الدهانطباعة
افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظة المنيا، اليوم الإثنين، أعمال إعادة تأهيل مجمع مطاحن المنيا، حيث يضم تطوير مطحن بوهلر بشركة مطاحن مصر الوسطى بمدينة المنيا التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويعمل المطحن بنظام السلندرات بسعة 350 طن، بعد أن كانت 250 طن.
وتفقد وزير التموينن خلال جولته، الشركة المصرية لتجارة الجملة والتي تضم هايبر لتوزيع السلع الغذائية والتموينية على المواطنين، حيث اطمئن على موقف المخزون الاستراتيجي، كما تفقد مركز جملة المنيا 2 والذي يضم السلع التموينية لعدد من مكاتب التموين، واستمع الوزير خلال الجولة لعدد من مشاكل وطلبات المواطنين، موجها بفحصها والعمل على حلها.
وأكد محافظ المنيا أن جولة وزير التموين بالمحافظة ستضمن افتتاح 3 مراكز خدمة مطورة بمراكز سمالوط وبني مزار ومطاي، ضمن 16 مركز خدمة مطور على مستوى المحافظة، وذلك ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متميزة وفقا للتكنولوجيا الحديثة وذلك للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمات لهم.
وتفقد وزير التموينن خلال جولته، الشركة المصرية لتجارة الجملة والتي تضم هايبر لتوزيع السلع الغذائية والتموينية على المواطنين، حيث اطمئن على موقف المخزون الاستراتيجي، كما تفقد مركز جملة المنيا 2 والذي يضم السلع التموينية لعدد من مكاتب التموين، واستمع الوزير خلال الجولة لعدد من مشاكل وطلبات المواطنين، موجها بفحصها والعمل على حلها.
وأكد محافظ المنيا أن جولة وزير التموين بالمحافظة ستضمن افتتاح 3 مراكز خدمة مطورة بمراكز سمالوط وبني مزار ومطاي، ضمن 16 مركز خدمة مطور على مستوى المحافظة، وذلك ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متميزة وفقا للتكنولوجيا الحديثة وذلك للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمات لهم.