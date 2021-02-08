«مصر للصوت والضوء» تستضيف أطفال «رسالة» المكفوفين في معبد الكرنك

تستضيف شركة «مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية» (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام) أطفال جمعية «رسالة للأعمال الخيرية» من المكفوفين لحضور عرض الصوت والضوء بمعبد الكرنك مجانًا.يأتي ذلك في إطار دعم الشركة للأيتام وذوي القدرات الخاصة وتحقيقا لمبدأ «التثقيف والترفية حق للجميع».وصرح محمد عبدالعزيز، العضو المنتدب التنفيذي للشركة إنَّ استضافة ودعم هؤلاء الأطفال ما هو إلا إضافة للشركة وعلى كل مؤسسات الدوله دمجهم في المجتمع وتحقيق جزء من حقوقهم في التعلم والمعرفة والترفيه، لما لهم من حقوق وعلينا تحقيقها واحترامها.وأضاف عبدالعزيز أنه خلال إجازة نصف العام تقدم الشركة عروضًا باللغة العربية لاستقبال الأسر المصرية والعربية للاستمتاع بحضارات مصر القديمة صوت وصورة، كما تمنح التخفيضات للمجموعات لتحقيق دورها المجتمعي والتثقيفي تجاه روادها.