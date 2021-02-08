تطوير مشاتل هيئة نظافة القاهرة بأفكار جديدة

قام اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة مشاتل أحياء عين شمس والمطرية واستمع لشرح تفاصيل العمل في تلك المشاتل في عملية البيع والمتطلبات الخاصة للسوق.ووعد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة القاهرة بتطوير تلك المشاتل بأفكار جديدة تزيد من عملية الإنتاج والتسويق والبيع المباشر للجمهور من المزورعات المطلوبة فعليا في الأسواق.وكلف رئيس هيئة نظافة القاهرة مدير عام المشاتل باجتماع معه في أقرب وقت لبحث التطويرات التي سوف تجريها الهيئة فيما يخص المشاتل.جاءت زيارة اللواء ايهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة القاهرة تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال باهمية مراجعة المشاتل وتدعيمها وتطويرها والعمل على زيادتها داخل مشاتل الهيئة