«الأرثوذكسية» تحتفل بذكرى استشهاد القديس اباديون اسقف انصنا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، بذكرى استشهاد القديس اباديون اسقف انصنا.ولم يذكر كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، تفاصيل واقعة استشهاد القديس اباديون اسقف انصنا، إلاّ أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وضعته ضمن قائمة قديسيها، ما استعدى ذكره بالقداس الإلهي صباح اليوم.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.