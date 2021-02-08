الصين تطور مطهرين جديدين للتعقيم فى درجات الحرارة المنخفضة

كشفت الصين عن صيغتين جديدتين للمطهرات مصممة للتعقيم في درجات الحرارة المنخفضة.وذكر المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها- في بيان اليوم الإثنين- أن أدنى درجة حرارة فعالة للمطهرين هي: 18 درجة مئوية تحت الصفر و40 درجة مئوية تحت الصفر، ما يجعلهما مناسبتين للتعقيم في المناطق ذات درجات الحرارة المنخفضة بشمالي الصين وللسلع المجمدة.وأضاف المركز أن المطهرين أثبتا فاعليتهما في الاختبارات بالمختبر وظروف الحياة الواقعية، كما خضعا للتجارب في منطقتين بالصين.ودعا المركز منتجي المطهرات إلى تعزيز مراقبة الجودة واتباع الصيغ الجديدة بدقة لتوفير هذه المطهرات عالية الجودة بأسعار معقولة.