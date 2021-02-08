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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إيمان العاصي: أقدم شخصية محورية في مسلسل «الدائرة»

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:37 م
إيمان العاصي
إيمان العاصي
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أعربت الفنانة إيمان العاصي، عن سعادتها بتفاعل وتعايش الجمهور مع أحداث مسلسل "الدائرة" المعروض حاليا، مشيرة إلى أن شخصية هند التي تقدمها محورية في المسلسل.

وقالت العاصي، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إنها سعيدة لاستقبال الجمهور لشخصيتها التي تظهر بشكل جديد ومختلف خاصة أن شخصية هند التي تلعبها محورية وتمر بالعديد من الأحداث وتغير مجراها وتحمل الكثير من المفاجآت.

وأكدت أنها تحمست للدور الذي أعجبها جدا عند قراءة السيناريو فهو مسلسل إنساني واقعي بطريقة تشويقية يناقش الحب من زوايا مختلفة ويغوص في أعماق وتفاصيل المشاعر الإنسانية بصورها المختلفة.

وأشارت إلى أن مسألة موافقتها على أي عمل مرهون بطبيعة الدور وهل هو مناسب لها أم لا، وأنها تختار الأعمال التي تقدمها بناء على قصة العمل المميزة، والشخصية المؤثرة في الأحداث.

وأضافت أنها أحبت الأبطال المشاركين في العمل الذي يعتمد على البطولة الجماعية حيث كل ممثل يكمل الآخر، لافتة إلى أن المسلسل يتناول العديد من القضايا الاجتماعية مثل العنوسة والزواج والطلاق والعلاقات بين الأصدقاء والخيانة والحب، وغيرها من المشاكل التي تسرد من قبل عدد الأشخاص المترددين على عيادة الدكتور يوسف الطبيب النفسي الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد صلاح حسني.

وتدور أحداث المسلسل حول طبيب نفسي، يعالج مشاكل الاكتئاب لدى المرضى، ويتعايش معهم في مشاكلهم ليتأثر بشكل كبير بها ويظل في تلك الدائرة المغلقة، حتى ظهور شخصية جديدة في حياته تدعى هند والتي تجسدها الفنانة إيمان العاصي ليقع في غرامها، إلا أنه يتفاجئ بزوجها السابق الذي يتعالج عنده في العيادة، وغيره العديد من المرضى المرتبطين به بشكل أو بآخر.

وينتمى مسلسل "الدائرة" لنوعية أعمال الـ 45، ويقدم مجموعة من القصص الواقعية على شكل "فورمات عالمي".

ويشارك في بطولة المسلسل إيناس كامل، مي القاضي، محمد علاء، محمد علي رزق، وأحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف، محمود حافظ، أماني كمال، وعماد رشا، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

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