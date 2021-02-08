إمام أوغلو: على «ديانت» الدعاء أن يرزق تركيا بمسؤولين لا يفرقون الشعب

قال أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري، اليوم الاثنين، إن يجب على هيئة الشؤون الدينية التركية "ديانت" أن تدعو أن يرزق الله الوطن بمسؤولين لا يفرقون بين الشعب والشباب.جاء ذلك تعليقًا على خطبة الجمعة الماضية التي أقرتها "ديانت"، التي تناولت احتجاجات طلاب جامعة بوغازتشي البوسفور.وأضاف رئيس بلدية إسطنبول في معرض رده على أسئلة الصحفيين بشأن احتجاجات البوسفور، عقب انتهاء اجتماع إعلانه عن سلسلة من المشاريع المتعلقة بأنظمة السكة الحديدية، أن الشباب يتعرضون للإهانة والاتهام الخاطئ من قبل السلطة، وشدد على أنه لا يجب أن تكون هناك أي تدخل لهيئة الشؤون الدينية في القضايا بالسياسة، وقال إنه إذا كانت ديانت ستتدخل في السياسة، فعليها أن تذكر الدولة أيضًا بأن هناك اثنين من بين كل ثلاثة شبان يعانون من البطالة، وأن الحكومة عليها حل مشكلاتهم.وتابع: من حق أولئك الشباب أن ينظموا الاحتجاجات داخل الحرم الجامعي كيفما يشاءون، وذلك من أجل النضال للحرية والديموقراطية، لافتًا إلى أن المجتمع المحلي والدولي يدعم هؤلاء الشباب.وتشهد تركيا احتجاجات واسعة نسبيًا على تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان مقربًا من حزبه وصيًا على جامعة البوسفور (بوغازيتشي) في إسطنبول، ورفض طلاب وأساتذة الجامعة القرار، فيما ردت الشرطة بالاعتداء بالضرب والسحل واعتقال العشرات، سواء من طلاب الجامعة أو المتضامنين معهم.