غدًا.. وزير الخارجية التركي يبدأ جولة خليجية تستمر حتى 11 فبراير

يبدأ وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، غدًا الثلاثاء، زيارة رسمية لـ3 دول الخليج، وفقا لما نقله موقع «قرار» التركي.ويزور «أوغلو» خلال جولته، قطر وعمان والكويت، في الفترة من 9 وحتى 11 فبراير الجاري.وكشف البيان الصادر عن وزارة الخارجية التركية، أن جاويش أوغلو سيلتقي نظرائه من تلك الدول، بالإضافة إلى لقاء مسؤولين آخرين؛ للتباحث حول بعض القضايا الاستراتيجية والدولية.كما أنه من المقرر أن يلتقي جاويش أوغلو بمجموعة من كبار رجال الأعمال في الدول التي سيزورها.