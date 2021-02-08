منسق الشؤون الانسانية والاغاثة الأممي يعلن عزمه تقديم استقالته

أعلن مارك لوكوك منسق الشؤون الانسانية والاغاثة في حالات الطوارئ في تغريده أنه يعتزم الاستقالة من منصبه.وكتب في التغريدة "سوف أعود قريبا إلى الممكة المتحدة لقضاء مزيد من الوقت مع أسرتي"، وكان لوكوك قد تولى منصبه عام 2017.وقال لوكوك إنه سوف يستمر في منصبه حتى يختار الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش خليفة له.وقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية أن 235 مليون مواطن سوف يكونون في حاجة لمساعدات إنسانية عام 2021 بسبب جائحة كورونا، بارتفاع بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي.