السكرتير العام للدقهلية يرأس اجتماع متابعة الأعمال تطوير العشوائيات

كلف الدكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية اللواء عبد القادر النورى وكيل أول الوزارة السكرتير العام اليوم الاثنين برئاسة اجتماع متابعة تنفيذ الأعمال الجارية لتطوير العشوائيات بنطاق محافظة الدقهلية، بحضور المهندس اسامة اسماعيل منسق عام صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء ومسئولى صندوق تطوير العشوائيات والمهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الاسكان ورئيس حى غرب المنصورة ورئيس مركز ومدينة بلقاس، ومسئولو شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومسئولى العشوائيات، والعقود، والشئون القانونية والمرافق، ومياه الشرب، والتخطيط، والشؤون الهندسية، والمتابعة.جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.فيما تم خلال الاجتماع استعرض عددا من الموضوعات المتعلقة بالجوانب الفنية والمالية لأعمال المشروع وما تم انجازه فى المناطق العشوائية فى كل من منطقة سندوب بالمنصورة، ومنطقة سوق ستوته بين " ش محمد فتحى - والجلاء- والسيد سليم الثانوية، ومنطقة وسط المدينة ببلقاس.كما تقرر خلال الاجتماع ازالة كافة المعوقات المتعلقة بقطاعات المرافق لإتمام الأعمال الجارية وسرعة التنفيذ للتطوير بمناطق المشروع وذلك بالتنسيق فيما بين مديرية الاسكان وشركة الكهرباء وشركة مياة الشرب والصرف الصحى لاستكمال أعمال المشروع.كما أكد الاجتماع على ضرورة التزام الشركة القائمة على التنفيذ بجدول زمنى تفصيلى بالتنسيق مع اللجنة الفنية ولجنة الاشراف، وفقا لبرنامج محدد للانتهاء بالكامل من مشروعات التطوير المشار إليها، وضرورة الالتزام بالمخططات المعدلة لأعمال مياه الشرب والصرف الصحى، والكهرباء، والوصلات المنزلية لمياه الشرب، وكذا حنفيات الحريق بمناطق التطوير فى المواقع المشار إليها.وقال السكرتير العام أن هناك اهتمام ومتابعة مستمرة لأعمال المشروع ويؤكد على اهمية تضافر جهود كافة قطاعات المرافق لتيسير أعمال التنفيذ بمواقع التطوير، كما أكد على إعداد تقارير أسبوعية عن الأعمال التى تتم ومتابعة الأعمال بمواقع العمل على الطبيعة من قبل لجنة الإشراف على المشروع.