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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير التموين من المنيا: تأهيل 36 صومعة على مستوى الجمهورية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:32 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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زار الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية محافظة المنيا، حيث كان في استقباله اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وقال مصيحلي خلال زيارته لمحافظة المنيا إن مصر أصبحت دولة كما يجب أن تكون وهذا كان ضمن المرحلة الأولى لمبادرة رئيس الجمهورية بتثبيت دعائم الدولة المصرية بينما المرحلة الثانية كما تابعنا كانت رفع مستوى الخدمات، وبناء الإنسان يدخل فيها لتعليم والصحة والإسكان

وأضاف: لو نظرنا لملف الإسكان فأنا غاية فى السعادة عندما شاهدت ما تم إنجازه من المدن الجديدة والتنسيق الحضارى المحترم، ولفت إلى اهتمام المحافظة بمستوى النظافة فى الشوارع.

وقال مصيلحي: محافظة المنيا تعتبر من أكبر المحافظات المنتجة للقمح، قبل 2014 كنا 1.2 مليون طن تخزين صوامع اليوم نتحدث عن 3.2 هذه الفترة يعد ضعف حجم التخزين وكان هذا توجه مهم بالإضافة إلى صيانة الصوامع القديمة وهذا تم وصومعة نفرتيتى تم تطويرها من خلال نظم المعلومات والجسم الخارجى والتحكم في شفط الأتربة وأصبحت 25 ألف طن تخزين وتمثل نقطه مهمه أثناء الموسم لنأخذ فيها القمح ثم مفرغه وتنقله خارج المنيا حتى هذه اللحظة إنتاج محافظة المنيا اكبر من حجم الصوامع.

أوضح مصيلحي أن هناك مشروع عمل الصوامع الحقلية على أرض المنيا وبدأ فى مركز العدوة و4 أماكن أخرى وكل صومعة حجمها 5 آلاف طن.
المطاحن كانت قديمة وقدرتها كانت 200 طن يومى بعد التطوير أصبح 350 طن يومى يمثل حوالى 25% من احتياجات المنيا وكذلك هناك 4 مطاحن أخرى بالمحافظة. ونحن نذلل كافة العقبات والوضع فى محافظة المنيا مطمئن جدا وأكد أن وزارة التموين تبدأ استعداداتها لاستقبال شهر رمضان والذى يتزامن مع موسم حصاد القمح.

وأكد مصيلحى تأهيل 36 صومعة على مستوى الجمهورية، بدعم رئيس الوزراء وتم رفع وتحديد الأعمال اللازمة لها والموجودة من أسوان إلى العريش وذلك تحت إشراف هندسى كامل ومراجعة النتائج. بينما قال اللواء اسامة القاضى أننا نتقدم بالشكر لرئيس الجمهورية للاهتمام بمحافظة المنيا لدخول 5 مراكز ضمن حياة كريمة بـ192 قرية

وأضاف اليوم تم افتتاح تطوير مطحن المنيا، ولفت عندنا 357 مخبز وهو أكبر من محافظة القاهرة وبطاقات التموين تخدم حوالى 4 ونصف مليون مواطن. وقال سوف يتم تطوير مكاتب التموين بالقرى، لخدمة المواطنين، وسوف نرى الكثير خلال الأيام القادمة وزارة التموين، زيارة وزير التموين، مطاحن المنيا، اخبار المنيا، محافظة المنيا.

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