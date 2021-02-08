مطار الأقصر يستقبل 12 رحلة داخلية اليوم

استقبل مطار الأقصر الدولي، صباح اليوم الإثنين، 12 رحلة جوية داخلية قادمة من مطار القاهرة الدولي لمختلف شركات الطيران الوطنية والخاصة المصرية، حيث تم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للوفود الركابية مختلفة الجنسيات.ومن جانبها، قامت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بمطار الأقصر الدولي، بتقديم خدماتها للوفود الركابية والذين بلغوا ما يقرب من 1000 راكب مختلف الجنسية والقادمين على متن 12 طائرة مختلفة الطرازات، حيث تم إستخدام أتوبيسات النقل البري لنقل الركاب من مهبط الطائرات إلى صالة السفر.كما تم الالتزام بمعايير السلامة والأمان على أرض المهبط، وفقًا لاشتراطات منظمة الطيران المدني الدولي، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مسؤولي مطار الأقصر الدولي والجهات الأمنية وإدارات الحجر الصحي والطب الوقائي.