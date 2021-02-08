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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حفلان لفرقة الأوبرا مع الباليه في عيد الحب بالمسرح الصغير

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:32 م
الأوبرا
الأوبرا
حسن أمين
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تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفي، حفلين تحت عنوان "ليلة عيد الحب" من إخراج هشام الطلي، وبمشاركة عازف البيانو جريج مارتن ويصاحبها تابلوهات فنية لمجموعة من أعضاء فرقة بالية أوبرا القاهرة تصميم ممدوح حسن، وذلك في الثامنة مساء يومي الخميس والجمعة 12،11 فبراير علي المسرح الصغير، ضمن احتفالات دار الاوبرا المصرية بعيد الحب.

يتضمن البرنامج باقة من أجمل الأغاني الرومانسية العالمية منها "الخادمة، صوت الموسيقي، حلق بي للقمر، في كل مرة انظر اليك، إديلويس، علاء الدين، عالم جديد باسره، أمس، لو أحببتني، شبح الاوبرا، بسأل الجميع عليك، أببلاتي، لابوهيم، الأرملة المرحة، سينما باراديسو واللحن غير مقيد ".

ومن أداء كل من إيمان مصطفي– تحية شمس الدين- مصطفي محمد- عبد الوهاب السيد - وليد كريم- جولي فيظي- عماد عادل- جيهان فايد – داليا فاروق -هشام الجندي- أمينة خيرت- عمرو مدحت- عزت غانم- رامز لباد- إبراهيم ناجي- نورستا المرغني – أسامة علي- برهان الدين فاروق- أسامة جمال- سلمي الجبالي.

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم "الريبرتوار" الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعد جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

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