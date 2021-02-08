تباطؤ وتيرة انخفاض الإنتاج الصناعي في إسبانيا في ديسمبر

تباطأت وتيرة انخفاض الإنتاج الصناعي في إسبانيا في ديسمبر، حسبما أفاد معهد الإحصاء الوطني الإسباني اليوم الاثنين.وانخفض الإنتاج الصناعي المعدل على أساس سنوي بنسبة 0.6%، بعد انخفاض بنسبة 3.7% في نوفمبر.كما انخفض الإنتاج خلال الاثني عشر شهرا الماضية.وعلى أساس غير معدل، نما الناتج الصناعي بنسبة 9ر2% سنويا في ديسمبر، وأفادت احصائيات المعهد بأنه من بين القطاعات، انخفض إنتاج السلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية بنسبة 3.6% و3.3% على التوالي.