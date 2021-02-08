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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الري» تؤكد على ضبط جودة التنفيذ في تأهيل الترع

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:30 م
المهندس محمود السعدي
المهندس محمود السعدي
وائل القمحاوى
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تفقد المهندس محمود السعدي، مستشار وزير الموارد المائية والري لمشروع تأهيل وتبطين الترع المتعبة، الإثنين، عدة مواقع وترعة يتم تنفيذها بمحافظة القليوبية، ومنها أعمال تأهيل وتبطين ترعة النعامنة زمام هندسة ري مشتول السوق، تفتيش ري شرق، في إطار خطة تأهيل 7 آلاف كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.

وأكد مستشار وزير الري والمشرف على مشروع تأهيل وتبطين الترع المتعبة، أهمية المشروع في ترشيد استهلاك المياه، مشددا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ فى جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية.

وأوضح السعدي، أن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يستهدف تقليل عقود تطهير المياه التي كانت تبرمها وزارة الموارد المائية والري، خاصة أن عمليات التطهير كانت ذات ميزانية ضخمة، بينما التبطين سيؤدي إلى لعدم وجود الحشائش والشوائب التي تعيق حركة المياه وتؤدي لزيادة التلوث، ما يؤدي إلى مجهود ضخم لإزالتها وتوفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية والمستصلحة، كما أنه يستهدف توفير حوالي 5 مليارات متر مكعب من المياه التي يتم هدرها وفقدها في الشبكة المائية.

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