إيقاف أعمال بناء مخالفة بأحياء شرق وغرب مدينة نصر

أوقف حي شرق مدينة نصر أعمال مباني مخالفة بالعنوان قطعة 23 بلوك 119 المنطقة السادسة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وتابع العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر، إيقاف أعمال ومصادرة عدة العمل كمبروسر من العقار ٤٦ ش محمد مقلد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.وفي حي غرب مدينة نصر واصلت أجهزة الحي نفاذا لتعليمات المحافظ إعلاء كلمة القانون والتصدي للبناء المخالف، وقامت الأجهزة التنفيذية بالحي بإيقاف أعمال بناء وإزالة فى المهد فى العقار أمام مسجد السلام بشارع السلام عزبة العرب، وذلك بناء على توجيهات رئيس الحى ومتابعه لرصد أى مخالفات وأعمال خارج القانون.كما شن حي غرب مدينة نصر حملة للتصدي للبناء المخالف، وذلك نفاذا لتعليمات المحافظ بإعلاء كلمة القانون، وقد تم اليوم وقف أعمال ترميم وبناء داخل شقه سكنية بالمخالفة للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ دون الحصول على رخصة تعديل الترميم طبقا للقانون وذلك بالعقار أول شارع المدارس بعزبة العرب، وذلك تحت إشراف ميرفت مطر رئيس الحي.